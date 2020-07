La Nuova Ferrara: "SPAL, al Mazza contro il Diavolo. Di Biagio: 'Acceleriamo'"

"SPAL, al Mazza contro il Diavolo. Di Biagio: 'E' ora di accelerare'" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina, quest'oggi. Spazio alle parole del tecnico estense prima di un match fondamentale, contro il Milan: "Non sarà una partita facile ma questo non vuol dire che non potremo fare risultato. Dovremo avere una giusta dose di forza mentale, il giusto atteggiamento e una incazzatura che vada oltre la classifica e i risultati. Sarà necessario avere più cattiveria perché secondo me possiamo ancora dire alla nostra. Le prossime quattro gare diranno molto e se riusciremo a rubacchiare punti potremo dire la nostra".