La Nuova Ferrara: "SPAL alla prova d'orgoglio. Mattioli critico. Di Biagio: 'Io lotto'"

"SPAL alla prova d'orgoglio contro l'Inter. Mattioli critico. Di Biagio: 'Io lotto'" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina. Oggi la sfida interna contro l'Inter, gli estensi cercano una prova d'orgoglio. Intanto Mattioli mette in dubbio la riconferma di Di Biagio e si pensa a Beppe Iachini. Il tecnico della SPAL Di Biagio però non ci sta: "Lotto per la conferma".