La Nuova Ferrara: "SPAL, anche l'Inter segue Lazzari"

La Nuova Ferrara di oggi parla anche di sport in prima pagina, con il mercato della SPAL. "Anche l'Inter segue Lazzari" il titolo sportivo del quotidiano: l'esterno a tutta fascia rappresenta infatti il pezzo pregiato degli estensi, i quali potrebbero ricavare un bel tesoretto dalla sua cessione. Come detto, a seguirlo ci sarebbe anche l'Inter, oltre a tante altre squadre di Serie A. La sua eventuale partenza potrebbe essere colmata dall'arrivo di Paganini, in uscita dal Frosinone.