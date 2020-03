La Nuova Ferrara: "SPAL ancora al palo. In attesa degli incastri per data e avversario"

"SPAL ancora al palo In attesa degli incastri per data e avversario": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Quale sarà il prossimo avversario della SPAL, si chiede il quotidiano? Da calendario ci sarebbe il Cagliari ma è molto più credibile che l'avversario sia il Parma. Ieri in tarda serata trovata l'intesa per far recuperare il derby del Tardini, lunedì alle 18.30 ma l'intesa non è ancora ufficiale e Marotta, a.d. dell'Inter, non ci sta.