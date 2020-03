La Nuova Ferrara: "SPAL, ancora grandi dubbi sulla ripresa"

vedi letture

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola oggi: "SPAL, ancora grandi dubbi sulla ripresa". La Spal non sa ancora cosa l'aspetta. In termini di calendario, date, partite. Gioca lunedì? Recupera a Parma? Mistero. O, se si vuole essere molto meno drastici, resta un consistente margine di incertezza. Il presidente Walter Mattioli e l'a.d. Andrea Gazzoli ­ in partenza per Roma al fine di partecipare al Consiglio di oggi ­ hanno preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione, alla luce della delicatezza dell'intera questione e dei continui colpi di scena o mutamenti di rotta.