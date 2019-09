© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola apre la propria sezione sportiva titolando: "SPAL ancora priva del Main Sponsor, ricerca da un milione di euro". Chiudo il rapporto con Tassi Group, che era sulle maglie fino alla scorsa stagione, la SPAL resta alla ricerca di un nuovo Main Sponsor: le maglie degli estensi ringraziano, acquisendo fascino senza alcuno sponsor, ma non sono così contente le casse societarie. La SPAL chiede un milione di euro per apporre il proprio marchio sulle maglie dei giocatori, e la ricerca continua, con eventuali investitori che al momento non si sono palesati.