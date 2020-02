vedi letture

La Nuova Ferrara: "SPAL appesa al fattore "P" per sperare"

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "SPAL appesa al fattore "P" per sperare". P come Parma, l'avversario di domenica. Ma anche, e soprattutto, P come Petagna. L' uomo dei sogni spallini. O della speranza, se si preferisce. I biancazzurri, per alimentare la flebile fiammella della fiducia nella salvezza, si aggrappano più che mai al "fattore P". Più di ogni discorso sono eloquenti le cifre. Petagna ha segnato 10 dei 19 gol complessivi (peggior attacco della serie A) della SPAL.