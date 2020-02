vedi letture

La Nuova Ferrara: "SPAL, arriva CR7. La Curva Ovest: 'Tifiamo compatti'"

"SPAL, arriva CR7. La Curva Ovest: 'Tifiamo compatti'": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Domani la sfida tra la SPAL e la Juventus, importante in chiave salvezza e Scudetto. Tutto esaurito o giù di lì per Spal-Juventus di domani. Ieri è stata raggiunta vetta 14.175, dimostrazione del fermento per l'arrivo della formazione bianconera e di Cristiano Ronaldo. Altro vento di passioni muove la Curva Ovest, che ieri ha lanciato un messaggio filosofico-sportivo.