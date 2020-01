Si parla di mercato sulle pagine de La Nuova Ferrara. "SPAL, arriva Dabo. Poi una punta" scrive il quotidiano estense. Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe essere il primo rinforzo. Poi sarà caccia alla punta. Problemi per Pinamonti, contatti con il Genoa per Sanabria. Una alternativa in avanti, al momento, è Gregoire Defrel che il Sassuolo comunque non lascerebbe andare facilmente.