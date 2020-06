La Nuova Ferrara: "SPAL, attenta a Petagna: può andare subito via"

"SPAL, attenta a Petagna: può andare subito via". Così in taglio alto l'edizione odierna de La Nuova Ferrara, che pone l'accento sul rischio che potrebbero correre gli estensi in questo finale di stagione: Petagna, acquistato dal Napoli a gennaio, potrebbe trasferirsi in Campania già dal primo luglio, dunque prima della fine del campionato. Occorre stringere un accordo con gli azzurri per prolungare la sua permanenza a Ferrara fino ad agosto.