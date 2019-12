© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola in prima pagina: "SPAL bella solo nella ripresa. Vince l'Inter". Estensi battuti da una doppietta di Lautaro Martinez nella prima frazione. Ad inizio ripresa Valoti accorcia le distanze, ma non basta. La SPAL non riesce a trovare la rete del pareggio a San Siro ed i nerazzurri si portano al comando della classifica. SPAL bloccata in penultima posizione con soli 9 punti.