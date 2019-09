"Berisha contro il suo passato e l'amico Strakosha": così La Nuova Ferrara in prima pagina. C'è spazio anche per lo sport e in particolare per la SPAL sulla prima del quotidiano ferrarese. Domenica la sfida dei ricordi tra SPAL e Lazio. Tante emozioni, per tanti calciatori. Non solo Manuel Lazzari. Anche Etrit Berisha contro il suo passato: l'albanese sfida la sua ex Lazio e il connazionale Strakosha, con il quale 'combatte' per un posto da titolare in Nazionale.