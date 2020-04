La Nuova Ferrara: "SPAL, Berisha sul podio dei portieri che hanno parato di più"

vedi letture

La Nuova Ferrara in edicola oggi dedica spazio in prima pagina alla SPAL e alle statistiche sui giocatori biancazzurri. "SPAL, Berisha sul podio dei portieri che hanno parato di più" scrive il quotidiano a fondo pagina. C'è spazio anche per il portiere della SPAL tra i portieri che hanno compiuto più interventi in Europa (è il primo in Italia): solo Dubravka del Newcastle e Aitori Fernandez del Levante hanno effettuato più interventi.