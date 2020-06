La Nuova Ferrara: "SPAL, Berisha va ko. Ora tocca a Thiam"

Tegola per Di Biagio. Il tecnico della Spal non avrà a disposizione Berisha per il match di martedì sera. Il portiere biancoazzurro ha riportato una frattura del quinto metacarpo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara: "SPAL, Berisha va ko. Ora tocca a Thiam".