La Nuova Ferrara: "SPAL, c'è spazio per l'impresa salvezza ma serve sprint da leader"

"SPAL, c'è spazio per l'impresa salvezza ma serve sprint da leader"

"SPAL, c'è spazio per l'impresa salvezza ma serve uno sprint da squadra leader": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. I biancazzurri, penultimi con 18 punti, si trovano a -7 dal Lecce e dal Genoa (appaiate al terzultimo posto, con 25 punti: al momento sarebbero salvi i rossoblù) ed a -8 dalla Sampdoria, che deve anche recuperare la partita di San Siro contro l'Inter. Speranze salvezza ritrovate per la SPAL dopo la vittoria in casa del Parma, in attesa di capire se il campionato andrà avanti.