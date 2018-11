La Nuova Ferrara: "SPAL col Cagliari per tornare a far festa in casa"

Alle 18 allo stadio Mazza di Ferrara ci sarà SPAL-Cagliari, uno scontro diretto in chiave salvezza, tra due squadre che come obiettivo hanno un campionato tranquillo. "La SPAL con il Cagliari per tornare a far festa in casa", titola in prima pagina La Nuova Ferrara in riferimento al digiuno di tre punti tra le mura amiche per gli uomini di Semplici.