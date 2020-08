La Nuova Ferrara: "SPAL, come tecnico c'è Marino su tutti"

vedi letture

"SPAL, come tecnico c'è Marino su tutti". In taglio alto, La Nuova Ferrara fa il punto sul futuro della guida tecnica degli estensi. Giunta al capolinea l'avventura fallimentare di Di Biagio a Ferrara, il favorito per la panchina è adesso Pasquale Marino, attualmente in carica all'Empoli. Grandi manovre anche per l'attacco: si complica Coda, in ascesa invece Rivière.