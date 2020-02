La Nuova Ferrara in edicola oggi dedica spazio alla SPAL e a uno dei nuovi arrivati, l'ex Chievo e Cagliari Lucas Castro. "SPAL, con Castro si rinnova il legame argentino" scrive il quotidiano estense. Era dai tempi di Massei che non c'era un Albiceleste in A. El Pata ha il compito di guidare la rincorsa alla salvezza della SPAL.