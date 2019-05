© foto di WilMan

La Nuova Ferrara, oggi in edicola, dedica il taglio alto allo sport e, in particolare, alla squadra estense: "SPAL, con il Milan domenica a cena" il titolo in merito alla decisione della Lega di A di far disputare l'ultima giornata alle 20:30. Accanto trova spazio anche un riquadro per un altro team emiliano: "Pari tra Lazio e Bologna. I rossoblù sono salvi". Grazie al 3-3 di ieri all'"Olimpico", i felsinei hanno festeggiato la permanenza in massima serie.