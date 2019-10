La Nuova Ferrara: "SPAL, con il Parma sfida spartiacque"

© foto di stefano tedeschi

Deve ancora andare in archivio la sesta giornata che a Ferrara già si pensa alla prossima gara. La SPAL deve ripartire al più presto dopo la sconfitta contro la Juventus, e sabato prossimo ospiterà il Parma. Così La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, con il Parma sfida spartiacque". I crociati saranno impegnati questa sera contro il Torino, poi prepareranno la sfida alla SPAL. Per gli estensi una partita che può dare la svolta, così come può affossare la squadra in caso di sconfitta. Si prospetta un match delicato.