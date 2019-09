© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio anche per la serie A, con la SPAL che torna in campo a caccia di punti. "Con la Lazio per fare l'impresa", si legge in taglio alto. In impegno difficile per il club estense, ma mister Semplici ci crede: "Ora servono punti".