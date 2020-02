vedi letture

La Nuova Ferrara: "SPAL, con Strefezza out ipotesi D'Alessandro"

"SPAL, con Strefezza out ipotesi D'Alessandro" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina. a squalifica di Gabriel Strefezza (verrà fermato per un turno, a seguito dell'ammonizione rimediata contro la Juventus) costringe Di Biagio a cambiare i piani in vista del Parma. Che il modulo sia 4-3-3 o 4-5-1 o che possa virare in 4-2-3-1, i biancazzurri hanno e avranno necessità di ali. C'è Di Francesco ma D'Alessandro sta rientrando, difficile vederlo dall'inizio ma l'ex Atalanta è pronto al rientro.