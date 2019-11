"SPAL, contro il Genoa vietato sbagliare": così La Nuova Ferrara nella sua prima pagina. Oggi il posticipo della 13esima giornata tra SPAL e Genoa. Uno scontro salvezza fondamentale per entrambe le formazioni. La SPAL prova a sfruttare il fattore casa per scavalcare la formazione di Thiago Motta e per uscire dalla zona retrocessione.