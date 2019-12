La Nuova Ferrara: "SPAL contro il Lecce. Pensando al Brescia"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "SPAL in Coppa Italia contro il Lecce. Pensando al Brescia". Gli estensi saranno infatti impegnati oggi in Coppa Italia contro il Lecce, ma il pensiero principale in casa SPAL è per il campionato, con uno scontro diretto importantissimo in programma nel prossimo turno: i ragazzi di mister Semplici affronteranno il Brescia, in un match tra le ultime due in classifica che potrà risollevare le sorti di uno dei due club, affossando l'altro.