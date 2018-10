© foto di Ospite

La sconfitta interna contro il Frosinone non è stata ancora pienamente digerita dalla SPAL. Lo si evince anche dal titolo che propone quest'oggi La Nuova Ferrara: "SPAL dai due volti. Semplici: 'Così brucia'". Adesso per il riscatto il calendario propone la gara all'Olimpico contro un'altra squadra in difficoltà: la Lazio di Simone Inzaghi.