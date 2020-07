La Nuova Ferrara: "SPAL, Di Biagio e la riconferma incerta. Il club non è in vendita"

Doppio titolo in prima pagina dedicato alla SPAL. Sull'edizione odierna de La Nuova Ferrara si parla di futuro. "Per mister Di Biagio riconferma incerta" scrive il quotidiano di Ferrara, parlando del futuro del tecnico subentrato a Semplici che non è riuscito a dare la scossa. Spazio anche al futuro del club: "La società: il club non è in vendita".