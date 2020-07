La Nuova Ferrara: "SPAL, Di Biagio si gioca tutto. In alternativa Iachini"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara si parla di SPAL, tra presente e futuro. "SPAL, Di Biagio si gioca tutto. In alternativa Iachini" scrive il quotidiano estense, sottolineando il momento negativo del club di Ferrara, nonostante il cambio in panchina. Di Biagio si gioca la riconferma e sin qui non ha soddisfatto la dirigenza. Contro l'Inter Fares ancora out, Valoti in recupero.