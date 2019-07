© foto di ManWil

"SPAL, Di Francesco c'è. Schiattarella saluta". Questo il titolo scelto da La Nuova Ferrara e presente nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, in merito agli ultimi movimenti di mercato degli estensi. Un'entrata e un'uscita insomma: alla corte di Semplici arriva il figlio d'arte dal Sassuolo mentre si è svincolato, per accasarsi con grande probabilità al Benevento, l'esperto centrocampista tra i protagonisti delle ultime ottime stagioni degli spallini.