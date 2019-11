La Nuova Ferrara: "SPAL, Di Francesco e Strefezza ko per l'Inter"

"SPAL, piove sul bagnato Di Francesco e Strefezza out": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Momento negativo per la formazione estense che dovrà rinunciare anche ad altri due elementi importanti quali Di Francesco e Strefezza, ko contro il Genoa. Ieri hanno seguito entrambi un programma personalizzato: Di Francesco nel corso della partita con il Genoa ha riportato una lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra. Quanto a Strefezza, il laterale lamenta una contusione al quadricipite femorale della coscia sinistra. Difficile il recupero di entrambi contro l'Inter.