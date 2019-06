© foto di WilMan

"Mercato Spal: Di Francesco nel mirino biancazzurro". Questo il titolo in prima pagina de La Nuova Ferrara in merito al club spallino. Nel riquadro del quotidiano estense viene anticipata la trattativa con il Sassuolo per Federico, figlio d'arte, che potrebbe entrare nella trattativa per Fares, pronto al percorso inverso. Con il team di Semplici che sembra molto interessato all'esterno neroverde.