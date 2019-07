© foto di stefano tedeschi

Il nuovo esterno della SPAL Federico Di Francesco offre al tecnico della SPAL Semplici diverse possibilità, e così La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "Di Francesco offre più soluzioni". In un 3-5-2 il nuovo acquisto farebbe fatica a fare entrambe le fasi, e si andrebbe a sacrificare Marco D'Alessandro, preso apposta per il ruolo di esterno destro. Così si potrebbe optare per un 4-2-3-1 o un più classico 4-4-2, che garantirebbe a Di Francesco di essere pericolo in zona offensiva, senza dover fare troppi ripiegamenti difensivi.