© foto di stefano tedeschi

Non è un momento semplice per la SPAL, ultima in classifica con soli 12 punti e alla ricerca di rinforzi sul mercato. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, ecco Dabo. Occhi su Mancuso". Il centrocampista ex Fiorentina è già alla corte di mister Semplici e potrà dare sin da subito una grossa mano al centrocampo degli estensi, che ora hanno messo gli occhi su Leonardo Mancuso, attaccante dell'Empoli con cui in questa stagione ha messo a segno 6 reti.