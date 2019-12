La Nuova Ferrara: "SPAL, fondamentale matare il Toro"

"SPAL, fondamentale matare il Toro": così La Nuova Ferrara nel taglio alto, in prima pagina. Oggi in campo Torino e SPAL, match fondamentale per gli estensi e per Leonardo Semplici. "Credo che sia il momento dei fatti, dobbiamo solo fare risultato. Abbiamo bisogno solo di questo": le parole del tecnico alla vigilia del match.