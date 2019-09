"SPAL, grande duello. E' sfida in casa Juve": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Questo pomeriggio alle ore 15 una sorta di testacoda con gli estensi ultimi in classifica che faranno visita alla Juve di Sarri, seconda in classifica. "Giocheremo una partita straordinaria contro una delle squadre più importanti d' Europa. Sarà una prova importantissima e sono convinto che i ragazzi faranno bene e metteranno in difficoltà la Juve" ha detto Semplici alla vigilia.