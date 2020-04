La Nuova Ferrara: "SPAL: guerre e fallimenti. Ripartire non è una novità"

Il lungo e nobile passato può aiutare la SPAL a superare questi giorni difficili. Anche perché non è la prima volta che gli spallini vivono una situazione delicata, in questo caso insieme al resto dell'Italia. E così La Nuova Ferrara, nel taglio basso della prima pagina oggi in edicola, titola così: "SPAL: guerra e fallimenti. Ripartire non è una novità. Romanzo biancazzurro".