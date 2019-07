La Nuova Ferrara: "SPAL, idea Fernandes per la difesa"

© foto di stefano tedeschi

Secondo l'edizione odierna de La Nuova Ferrara, ci sarebbe una nuova idea di mercato per la difesa della SPAL. Il quotidiano titola: "Idea Fernandes per la difesa". I ferraresi starebbero puntando Ivanildo Fernandes, difensore portoghese, di proprietà dello Sporting Lisbona, che però non lo ritiene funzionale al progetto. L'obiettivo è strappare un prestito con diritto di riscatto, a breve la SPAL potrebbe affondare il colpo.