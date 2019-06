La Nuova Ferrara: "SPAL, idea scambio Caputo-Antenucci"

© foto di stefano tedeschi

La SPAL è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e l'idea principale è sempre rappresentata da Francesco Caputo, autore di 16 reti in questa stagione. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, idea scambio con l'Empoli, Caputo-Antenucci". La notizia è circolata ieri e le trattative proseguono spedite con l'inserimento anche del portiere Alfred Gomis. La SPAL si è portata in pole position per accaparrarsi Ciccio Caputo, con Mirko Antenucci pronto a prendere la strada di Empoli.