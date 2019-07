La Nuova Ferrara: "SPAL, Igor e D'Alessandro già in mostra"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara pone oggi in taglio alto di prima pagina un titolo sui due nuovi arrivati in casa SPAL: "Igor e D'Alessandro già in mostra". I due nuovi acquisti estensi si sono messi subito in luce nella prima uscita stagionale, mettendo in campo energie e voglia di far bene, come richiesto da mister Semplici. Sono apparsi subito tra i più in palla, lasciando ottimi auspici per il futuro.