La Nuova Ferrara: "SPAL, il Parma prossimo avversario batte il Torino"

© foto di stefano tedeschi

La SPAL non sta attraversando un momento felicissimo, e la sfida di sabato contro il Parma potrebbe rappresentare uno spartiacque nel campionato biancazzurro. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, il Parma prossimo avversario batte il Torino". Ieri sera al Tardini i crociati si sono imposti per 3 a 2 in rimonta sui granata ed ora, dopo due vittorie consecutive, arriveranno al Mazza di Ferrara con il morale alle stelle.