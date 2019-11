"SPAL provarle tutte non ha funzionato In attesa del mercato serve la quadratura": così La Nuova Ferrara nella sua sezione sportiva. Semplici ha fatto ricorso a 21 giocatori su 25 (ma tra questi ci sono i portieri Demba e Letica ed un Fares infortunatosi già in pre-campionato; di fatto, l'unico a non avere avuto una chance è stato Salamon, di fatto reintegrato a stagione in corso), con 20 titolari differenti. Il solo a non aver iniziato una gara dal primo minuto è stato Jankovic. Il tecnico le sta provando tutte ma in attesa di rinforzi deve trovare la giusta quadra.