La Nuova Ferrara: "SPAL in crisi tra mercato e scontri diretti"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara pone in prima pagina la SPAL, titolando: "SPAL in crisi tra mercato e scontri diretti". Ricorrere alla "finestra" di gennaio è inevitabile, perché questo gruppo di calciatori ha bisogno di un sostegno. Ed è pur vero che non si può pretendere "obblighi" di risultati, epperò quando sei al tavolo dei grandi non puoi che cercare puntelli in ogni angolo pur di mantenere una sedia nell' Olimpo. Proprio perché Ferrara ha masticato tanta C, sa che risalire è durissima e che ­ probabilmente ­ è meno arduo salvarsi che vincere un campionato. Però si fa presto a dire mercato... Intanto è sacrosanto che i Colombarini facciano due conti e deve essere evidente che Vagnati non può diventare un mago. A gennaio i giocatori in grado di cambiare volto ad un club sono pochi e i team che faranno concorrenza spietata tanti.