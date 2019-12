© foto di Pierpaolo Matrone

Nell'ultimo match con il Torino avrà la Spal trovato la svolta? Una volta perso l'ultimo posto in classifica, il sodalizio di Semplici è chiamato a risalire ancora. E per farlo serviranno tutti gli uomini presenti nell'organico dell'allenatore toscano. I recuperi sono importanti e da questo punto di vista arrivano notizie positive da La Nuova Ferrara che in prima pagina titola: "Spal, in gruppo si rivedono Fares e D'Alessandro".