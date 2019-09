© foto di stefano tedeschi

La SPAL domenica ha dovuto accusare un nuovo duro colpo: Marco D'Alessandro ha riportato una lesione del legamento crociato che lo terrà lontano dal campo per circa sei mesi. E così La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL incerottata, idee Abate e Donati". Già perchè la SPAL ora potrebbe dover andare a pescare nel mercato degli svincolati per sopperire all'assenza del laterale. Le idee portano il nome di Ignazio Abate e Giulio Donati: due giocatori dal profilo internazionale. Vedremo le scelte della società estense.