In prima pagina su La Nuova Ferrara si parla di SPAL: "Inizia il lavoro. Centro senza luce", si legge in taglio alto. Guasto elettrico, infatti, al centro sportivo in cui si è tenuto il raduno della squadra. In giornata la partenza per Tarvisio. Capitolo mercato: è in arrivo il centrocampista Murgia, di ritorno dalla Lazio. Per lui è pronto un contratto quinquennale.