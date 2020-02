La Nuova Ferrara: "SPAL ko, si chiude l'era Semplici"

La Nuova Ferrara dedica la sua apertura alle vicende calcistiche della squadra di Ferrara. "SPAL ko, si chiude l'era Semplici" scrive il quotidiano estense. SPAL ko in casa contro il Sassuolo per 1-2: rimonta neroverde nella ripresa firmata da Caputo su rigore e da un colpo di testa di Boga. Sconfitta fatale a Leonardo Semplici, esonerato. Al suo posto è in arrivo l'ex ct dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio.