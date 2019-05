La Nuova Ferrara: "SPAL, Kurtic recupera per la volata"

C'è anche spazio per lo sport nella prima pagina de La Nuova Ferrara di oggi. La SPAL, infatti, avrà finalmente a disposizione anche Jasmin Kurtic per il finale di campionato, visto che lo sloveno sta lottando per rientrare in gruppo. Anche se l'obiettivo salvezza è stato centrato, l'obiettivo è di concludere il campionato al meglio. Il giornale parla anche della finale di Coppa Italia, che ha visto la Lazio imporsi sull'Atalanta per 2-0.