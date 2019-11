© foto di stefano tedeschi

"SPAL, l'illusione dura una manciata di secondi. Genoa, pareggio-lampo", questo il titolo scelto da La Nuova Ferrara oggi in edicola. Finisce con un pareggio per 1­ a 1 e la SPAL subissata dai fischi dei tifosi. Delusi a fine gara i Colombarini: "Speravamo potesse essere la svolta, non è stato così". Mister Semplici sospira: "La squadra ha fatto le cose giuste fino al gol, poi subendo immediatamente il pari il colpo psicologico l' abbiamo sentito".