La Nuova Ferrara: "Spal, la chance di sorprendere un'Inter in difficoltà"

© foto di Simone Bernabei

"Spal, la chance di sorprendere un'Inter in difficoltà", titola stamattina il quotidiano La Nuova Ferrara che parla apertamente di Inter in crisi nonostante l'incoraggiante pareggio in casa dell'Eintracht Francoforte in Europa League. Domenica pomeriggio però si tornerà a pensare al campionato e a San Siro la SPAL di mister Semplici cercherà punti buoni per proseguire il discorso salvezza.