La Nuova Ferrara: "SPAL, la dirigenza dalla squadra. Allarme Vicari"

"La dirigenza ieri al Centro. Intanto scatta l'allarme-Vicari": così La Nuova Ferrara nella sua sezione sportiva. Gli estensi sono stati beffati dalla Sampdoria nella sfida salvezza del Mazza e ora non possono più sbagliare. A testimonianza di quanto sia delicato questo momento, la presenza al campo dei dirigenti al gran completo: i patron Francesco e Simone Colombarini, il presidente Mattioli e il d.t. Vagnati erano tutti a bordocampo. In vista del prossimo match con l'Udinese sono da valutare le condizioni di Vicari, che ha rimediato una contusione alla spalla, motivo per cui ieri ha svolto un lavoro differenziato.