© foto di stefano tedeschi

La SPAL crolla a Cagliari per 2 a 0 sotto i colpi di Nainggolan e Faragò e La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL, la trasferta resta un tabù". Ancora zero i punti raccolti dagli estensi in trasferta, così come zero sono le reti segnate. Delusione nell'ambiente baincazzurro, anche se mister Semplici guarda il lato positivo: "Per un'ora siamo rimasti in gioco, poi siamo calati".